В Королеве прошла интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?»

В деловом и культурном центре «Костино» в Королеве состоялась увлекательная интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?», собравшая 13 команд знатоков из наукограда. В мероприятии приняли участие школьники, студенты, пенсионеры и работники городских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники викторины прошли через несколько интересных раундов. Первый раунд был посвящен космической тематике, и командам предоставлялась одна минута на обдумывание каждого вопроса. За правильные ответы команды зарабатывали по одному баллу. Второй этап оказался более сложным: участникам предложили вопросы по истории России. Здесь команды показать ровные результаты.

В напряженной борьбе победителем викторины стала команда «Рок от космодрома», в состав которой вошли сотрудники городского предприятия «НПО ИТ». Их глубокие знания и стратегический подход позволили одержать верх в этом интеллектуальном состязании.

Организатором мероприятия выступил Центр Молодежных Инициатив. Как отметила одна из координаторов викторины Ирина Кирова, главной целью конкурса является поддержание статуса Королева как крупнейшего наукограда России, а также развитие интеллектуальных видов спорта и формирование культуры досуга.

Центр молодежных инициатив уже планирует следующий турнир, который пройдет в следующем году в честь Дня космонавтики 12 апреля.

