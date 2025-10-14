В Королеве лаборатории квантумов дарят уникальные возможности

Для поддержания высокого уровня образования в Королеве активно внедряются современные образовательные форматы. В 12 общеобразовательных учреждениях города реализуется проект «Квантум в каждой школе», в рамках которого функционируют 18 квантумов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они охватывают наиболее востребованные направления, такие как космонавтика и IT, химия и биология, робототехника, география и ботаника, а также промышленный дизайн.

Так, в гимназии № 9 активно работает мини-квант «Промдизайн», который на протяжении трех лет предоставляет ученикам уникальную возможность не просто заниматься в кружках, а погружаться в полноценные лабораторные исследования.

Здесь созданы все необходимые условия для развития творческого потенциала учащихся. Помимо углубленного изучения промышленного дизайна, гимназисты обучаются робототехнике, 3D-моделированию и обработке материалов в рамках модуля «Урока технологии». В квантумах работают настоящие FabLab-мастерские, где дети создают реальные прототипы — от устройств безопасности и моделей поездов до социального проекта «Мышка для Лизы» и собственного 3D-принтера.

Особое внимание уделяется проектным часам. В это время ученики могут работать на высокотехнологичном оборудовании над своими личными проектами. Такой подход уже принес впечатляющие результаты: работы учащихся гимназии регулярно становятся победителями на всероссийских и международных конкурсах.

В лаборатории — более 15 3D-принтеров, столярный коворкинг с лазерным и гравировальным станками и многое другое. Все это позволяет школьникам творить и изобретать уже сегодня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.