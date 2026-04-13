В Королеве ко Дню космонавтики открылась выставка «Космос рядом»

12 апреля, в День космонавтики, в городе Королеве открывается выставка «Космос рядом» — совместный просветительский проект Сбера и Ракетно-космической корпорации «Энергия». Экспозиция приурочена к 65-летию первого полета человека в космос и 80-летию РКК «Энергия».

Выставка расположится по адресу: ул. Терешковой, 1 — и будет работать до 12 сентября 2026 года. Экспозиция включает 11 инфографических стендов, каждый из которых посвящен ключевым вехам отечественной космонавтики: от полета Белки и Стрелки и запуска первого в мире многоместного корабля «Восход-1» до исследования Луны автоматическими станциями, создания легендарных кораблей «Союз» и «Прогресс» и строительства Международной космической станции.

Каждый стенд дополнен интерактивным элементом — QR-кодом с доступом к ГигаЧату. Посетители могут задать ему любой вопрос о миссиях, технике и людях, стоящих за главными достижениями отрасли.

«Ракетно-космическая промышленность — одна из ключевых для нашей страны. Среди клиентов Среднерусского банка Сбербанка — 13 системообразующих предприятий, а совокупный объем активов по портфелю превышает 11 млрд рублей. Но наше партнерство с отраслью — это не только финансы. Совместная с РКК „Энергия“ выставка делает „космическое наследие“ нашей страны ближе и доступнее, а ГигаЧат помогает посетителям глубже погрузиться в историю космоса», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Сергей Кузнецов.

Сбер обеспечивает комплексное финансовое сопровождение предприятий ракетно-промышленной отрасли: от кредитования текущей деятельности и гарантийной поддержки контрактных обязательств до зарплатных проектов для сотрудников. Банк выступает институциональным партнером — не только закрывая финансовые потребности бизнеса, но и обеспечивая повседневные нужды десятков тысяч специалистов.