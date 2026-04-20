В Королеве 25 апреля пройдет «Весенняя перезагрузка» в парках

Общеобластное мероприятие «Весенняя перезагрузка» пройдет 25 апреля в Центральном городском парке и парке «Костино» в Королеве. В течение недели для жителей подготовили мастер-классы, спортивные программы и вечер настольных игр, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этой неделе в парках Королева запланирована серия досуговых мероприятий для жителей всех возрастов. Молодежный центр «Космос» запускает творческие встречи: 20 и 22 апреля в 16:00 состоятся мастер-классы, где участники смогут попробовать себя в разных направлениях. 21 апреля в 17:00 пройдет вечер настольных игр, а 23 апреля, во Всемирный день настольного тенниса, организуют специализированный мастер-класс по владению ракеткой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.