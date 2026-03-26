В Коломне в апреле обсудят благоустройство бульвара и аллеи

Общественные обсуждения проектов обновления бульвара 800-летия Коломны и аллеи имени Виктора Макеева пройдут в начале апреля в Коломне. Территории включили в государственную программу по просьбам жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бульвар 800-летия Коломны и аллея имени Виктора Петровича Макеева вошли в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды». Решение приняли после многочисленных обращений жителей округа.

«Специалисты уже приступили к разработке концепций благоустройства этих значимых и любимых горожанами общественных пространств. Общественные обсуждения будущих проектов состоятся совсем скоро — в начале апреля», — рассказали в управлении градостроительной деятельности администрации городского округа Коломна.

Обе территории ранее участвовали в рейтинговом голосовании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и получили значительную поддержку. За обновление аллеи имени Виктора Макеева проголосовали почти 10 тысяч жителей, за благоустройство бульвара 800-летия Коломны — около трех тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.