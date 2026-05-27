В Коломне провели семинар по адаптации трудовых мигрантов

Обучающий семинар для трудовых мигрантов прошел 25 мая на базе животноводческого комплекса «Боково» в Коломне. Участникам рассказали о правилах проживания в Подмосковье и ответили на вопросы о документах и медицинской помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Серия мероприятий по социальной адаптации трудовых мигрантов продолжается в городском округе Коломна. Очередная встреча состоялась 25 мая на базе животноводческого комплекса «Боково». В семинаре приняли участие граждане Республик Таджикистан и Узбекистан.

Начальник службы по социальной политике Сергей Барабанов разъяснил, как организовать быт и какие правила проживания действуют в Подмосковье и на территории округа. Каждый участник получил печатную «Памятку иностранного гражданина» с информацией о правах и обязанностях.

Главный инспектор отдела организационно-аналитической работы Николай Шепелев на примерах объяснил, что уважение к местным обычаям и соблюдение социальных норм помогают быстрее адаптироваться в новой стране.

В ходе встречи участники задали вопросы о оформлении документов, условиях проживания, взаимодействии с полицией и получении медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.