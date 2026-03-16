В Коломне глава округа рассказал школьникам о промышленности

Тематический урок «Разговоры о важном», посвященный развитию промышленности, прошел 16 марта в гимназии № 8 Коломны. Глава городского округа Александр Гречищев и директор завода «АДЛ» Сергей Абашов встретились с десятиклассниками и обсудили работу предприятий муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Коломна — это крупный торгово-промышленный округ, который вносит значительный вклад в развитие экономики Московской области. На территории городского округа работает более 450 промышленных предприятий, и это количество с каждым годом увеличивается. За четыре года создано почти 3,5 тысячи новых рабочих мест. Поговорили со старшеклассниками о наших флагманах и о рабочих профессиях, которые наиболее востребованы на промышленных предприятиях муниципалитета», — сказал Александр Гречищев.

Тематический урок прошел в рамках программы Минпромторга России при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.