В Коломне 36 детей-сирот обеспечат жильем до конца года

Каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, заслуживает не просто крышу над головой, а настоящего дома, где он сможет почувствовать себя в безопасности и начать новую жизнь. В городском округе Коломна эта задача решается системно и эффективно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев постоянно подчеркивает важность заботы и внимания к наиболее уязвимым категориям населения. В первую очередь речь идет о пожилых людях, одиноких жителях, а также семьях и детях, нуждающихся в поддержке и помощи. Приоритетная доля расходов бюджета городского округа Коломна по-прежнему приходится на социальную политику. В рамках программы „Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа“ вручили ключи от 7 квартир и выдали 36 сертификатов», — сообщил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Подмосковье продолжает оставаться лидером в обеспечении жильем детей-сирот. По достижении совершеннолетия, молодые люди могут выбрать между покупкой квартиры с использованием жилищного сертификата или получением жилья от местной администрации.

По словам начальника управления социальной защиты городского округа Коломна Александр Шандров, с начала года 12 сирот из муниципалитета уже получили жилье. Всего в этом году обладателями собственного жилья станут 36 детей-сирот, из них 94% ребят купят квартиру по сертификату.

Преимущества жилищного сертификата в том, что квартира оформляется в собственность сразу, можно использовать собственные средства для покупки более просторного жилья и выбирать квартиры в любом городе региона. Для предотвращения мошенничества средства сертификата перечисляются непосредственно на счет продавца, а в течение трех лет сироты не могут совершать сделки с этим имуществом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.