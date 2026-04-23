В Коломне 25 апреля пройдет фестиваль ретроавто и мотоциклов

Фестиваль «Коломна мотор фест» состоится 25 апреля в арт-квартале «Патефонка» в Коломне. Гости увидят ретро-автомобили и мотоциклы, а также смогут посетить ярмарку и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автомобильный фестиваль «Коломна мотор фест» пройдет в субботу на площадке арт-квартала «Патефонка». Посетителям представят редкие автомобили — от бережно сохраненных экземпляров середины прошлого века до современных моделей с уникальным тюнингом. В этом году отдельную экспозицию подготовят несколько клубов любителей марки BMW.

На территории фестиваля откроются площадка «Русский двор», ярмарка фермеров и ремесленников, а также мастер-классы для детей и взрослых. Гостей научат создавать деревянные игрушки, тканевые аппликации, старославянских кукол-оберегов, изделия из фанеры, свечи из вощины и украшения в технике кольчужного плетения. В 14.00 начнется рок-концерт групп «Джут» и «Свои (не)Потребности».

«Это не просто фестиваль, а встреча с уникальными экспонатами, у которых есть свой характер и своя история. Приходите, будет зрелищно, эффектно и по-настоящему вдохновляюще!» — отметили организаторы.

Фестиваль пройдет 25 апреля с 12.00 до 19.00 по адресу: Коломна, улица Левшина, дом 15б. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

