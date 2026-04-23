Экономист Балынин заявил о замедлении роста цен

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил о замедлении темпов инфляции в апреле 2026 года. При этом отдельные товары продолжают дорожать, сообщает АБН24 .

«Так, цены на лук в настоящее время примерно на 7% выше уровня декабря 2025 года, а свекла подорожала примерно на 15%. Существенную роль играет и рост акцизов на подакцизные товары, что напрямую влияет на конечную стоимость продукции. Дополнительным фактором выступает заметный рост заработной платы: например, в январе 2026 года она превышала уровень аналогичного периода прошлого года на 16%, что увеличивает издержки производителей и, в определенной степени, транслируется в цены. Вместе с тем этот перенос не является полным из-за высокой конкуренции на многих товарных и сервисных рынках, которая сдерживает рост цен», — пояснил спикер.

«Одновременно есть категории, где изменения минимальны (менее 0,5%), включая свинину, кефир и телевизоры. Важным индикатором текущих тенденций является среднесуточный прирост цен: за первые 20 дней апреля он составил 0,009%, что более чем в два раза ниже мартовского уровня 2026 года (0,019%) и также ниже показателя апреля 2025 года (0,013%). Это позволяет говорить о наблюдаемом замедлении темпов роста цен на текущий момент», — заключил Балынин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.