В коломенском ГСГУ прошла X Всероссийская конференция по региональной истории

На факультете истории, управления и сервиса коломенского Государственного социально-гуманитарного университета состоялась X Всероссийская научно-практическая конференция «Региональная история Центральной России: проблемы изучения и преподавания». Юбилейная встреча была посвящена памяти доктора исторических наук, профессора Алексея Мазурова, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В работе конференции приняли участие ученые из России и Беларуси — преподаватели вузов и колледжей, сотрудники археологических центров, музеев и научных учреждений. С приветственным словом выступила проректор по научной работе ГСГУ Ирина Политова: она отметила, что форум объединил как опытных исследователей, так и молодых ученых — магистрантов и аспирантов.

Участники представили около 60 докладов, посвященных различным аспектам региональной истории: от основания Москвы и развития частного женского образования в Московской губернии до театральной жизни Зарайска XIX века и трансформации архитектурного облика Рязани. Отдельное внимание уделили вопросам преподавания краеведения в школе и вузе.

Декан факультета Лилия Соза подчеркнула, что выступления отличались тематическим разнообразием и опирались на серьезную источниковую базу. Особую ценность, по ее словам, представлял опыт практического применения краеведческой информации в образовательной и музейной деятельности.

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.