сегодня в 15:19

В колледже «Подмосковье» провели занятия для детей-сирот

Колледж «Подмосковье» распахнул свои двери для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из семейных центров Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Для гостей колледжа преподаватели, мастера производственного обучения и амбассадоры провели различные мастер-классы и экскурсии по мастерским и лабораториям.

Ребята попробовали свои силы в карвинге и украшении кондитерских изделий, приготовив кексы, которые они смогли забрать с собой. В лаборатории «Аэропорт Шереметьево» они прошли регистрацию на рейс, получили посадочный талон и сдали багаж.

В лаборатории программирования и вычислительных систем прошел мастер-класс «Строим для всех», где ребята смоделировали жилую комнату и создали дизайн-проект гостиной.

Электромонтаж и промавтоматика заинтересовали ребят обилием специального оборудования и возможностью потрогать своими руками настоящие инструменты.

Организаторы уверены, что профессиональные пробы помогут детям и подросткам найти себя и выбрать профессию мечты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.