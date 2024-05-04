Несколько регионов России накрыли мощные снегопады
Майские снегопады прошли в В Екатеринбурге, Тюмени, Казани, Самаре, Перми
Фото - © Несколько регионов России накрыли мощные снегопады/Ревдинский рабочий
Мощные снегопады прошли на Урале, в Поволжье и в других регионах России, сообщает «Известия».
В Екатеринбурге, Тюмени, Казани, Самаре, Перми и других городах России снегопады нарушили жизнедеятельность муниципалитетов.
На Урале из-за стихии произошли аварии на электросетях, указано в публикации издания.
Коммунальные службы устраняют обрывы проводов, убирают упавшие деревья.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области шел сильный снегопад. От тяжести снега падали деревья. Есть повреждения автомобилей.