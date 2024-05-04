Несколько регионов России накрыли мощные снегопады

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Майские снегопады прошли в В Екатеринбурге, Тюмени, Казани, Самаре, Перми

Мощные снегопады прошли на Урале, в Поволжье и в других регионах России, сообщает « Известия ».

В Екатеринбурге, Тюмени, Казани, Самаре, Перми и других городах России снегопады нарушили жизнедеятельность муниципалитетов.

На Урале из-за стихии произошли аварии на электросетях, указано в публикации издания.

Коммунальные службы устраняют обрывы проводов, убирают упавшие деревья.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области шел сильный снегопад. От тяжести снега падали деревья. Есть повреждения автомобилей.