ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Полтавской области Украины
Российские военные ударили по аэродрому и промзоне в городе Миргород Полтавской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.
Удары произошли 18 мая.
«Один из взрывов был ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный, слышали даже на противоположном конце города».
Сергей Лебедев
Координатор николаевского подполья
По словам Лебедева, два удара нанесли в район аэродрома, в дальнейшем произошла сильная детонация. Сейчас в районе города жители могут проехать только на работу или если есть прописка, проверки на блокпостах ужесточили.
ВС РФ продолжают проведение спецоперации на территории Украины.