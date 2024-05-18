ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Полтавской области Украины

Российские военные ударили по аэродрому и промзоне в городе Миргород Полтавской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.

Удары произошли 18 мая.

«Один из взрывов был ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный, слышали даже на противоположном конце города». Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья

По словам Лебедева, два удара нанесли в район аэродрома, в дальнейшем произошла сильная детонация. Сейчас в районе города жители могут проехать только на работу или если есть прописка, проверки на блокпостах ужесточили.

ВС РФ продолжают проведение спецоперации на территории Украины.