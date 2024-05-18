Российская армия нанесла удар по складам химзавода с ракетным топливом
ВС России ударили по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.
Удар нанесли ночью 18 мая. По словам местных жителей, взрыв прогремел на химическом заводе, в стороне базисных складов.
«Там хранятся взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо».
Сергей Лебедев
Координатор николаевского подполья
Лебедев добавил, что район Павлоградского химического завода и поселок Южный оцепили ВСУ, осуществляется поквартирный обход с досмотром технических средств и задержанием мужского населения. Они будут проходить медкомиссию в военкоматах.
Ранее ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Полтавской области Украины.