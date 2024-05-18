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Российская армия нанесла удар по складам химзавода с ракетным топливом

ВС России ударили по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости .

Удар нанесли ночью 18 мая. По словам местных жителей, взрыв прогремел на химическом заводе, в стороне базисных складов.

«Там хранятся взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо». Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья

Лебедев добавил, что район Павлоградского химического завода и поселок Южный оцепили ВСУ, осуществляется поквартирный обход с досмотром технических средств и задержанием мужского населения. Они будут проходить медкомиссию в военкоматах.

Ранее ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Полтавской области Украины.