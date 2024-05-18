Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич отметил, что в скором времени страны Запада будут отказываться и «открещиваться» от Украины, сообщает РИА Новости .

«Совсем скоро мы станем свидетелями того, как европейские и американские лидеры, которые так рьяно сегодня „защищают Украину“, так же рьяно начнут от нее отказываться и „открещиваться“. Игорь Кастюкевич Сенатор от Херсонской области

По словам Кастюкевича, Запад уже определил «крайнего», и это не РФ. Украина не сможет ее одолеть. Это понимают как власть, так и люди.

Также сенатор добавил, что РФ борется на людей, будущее и страну, а Запад на Украине — за деньги.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы, которые прибыли с западной части страны в Херсонскую область, задерживают на блокпостах исключительно местных мужчин.