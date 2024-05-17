Подполье: украинские военкомы в Херсоне задерживают исключительно местных

Украинские военкомы, которые прибыли с западной части страны в Херсонскую область, задерживают на блокпостах исключительно местных мужчин, рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град» в беседе с РИА Новости .

Он подчеркнул, что забирают для отправки на передовую только мужчин с регистрацией в Херсонщине. У остальных просто проверяют документы и отпускают.

«Действуют жестко, не принимают во внимание наличие оснований на отсрочку от призыва. Такие действия обусловлены тем, что власти понимают, что многие жители города ждут тихо, когда украинская власть уйдет и с облегчением примут новую власть. Поэтому нас стараются призвать и отправить в мясорубку», — пояснил подпольщик.

Ранее источник в херсонском подполье рассказал, что сотрудники украинских военкоматов боятся ночевать в городе и проводят ночь в окрестностях Николаева. Они опасаются возмездия местных.