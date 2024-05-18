Экономист рассказал о способах уберечь деньги от инфляции

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал, что в разгар инфляции также есть методы уберечь деньги от обесценивания и заработать. Основным способом являются рублевые вклады, сообщает агентство «Прайм».

По словам Лободы, из-за высоких ставок рублевые вклады могут приносить доход 15-17% годовых, что полностью покрывает годовую инфляцию. Риски в данном случае практически нулевые. Также эксперт уточнил, что валютные вклады на данный момент являются невыгодными. Это связано с низкими ставками.

Помимо этого, эксперт рассказал о вложениях в золото. Вкладчики могут приобрести как физические слитки в банке, так и положить деньги на обезличенный металлический счет. В этом случае не нужно будет заботиться о хранении. Такой вид почти не имеет рисков, однако из-за того, что золото, как и любой биржевой товар, подвержен нестабильности, заработать на нем почти невозможно.

Третий метод вложений связан с ценными бумагами — акциями и облигациями. Высоконадежные эмитенты, такие как Сбербанк или МТС, помогают вкладчикам заработать