Российские артиллеристы поразили опорники ВСУ на правом берегу Днепра

сегодня в 05:27

Российский расчет «Града» уничтожил опорники ВСУ на правом берегу Днепра

Российский расчет РСЗО «Град» поразил опорники ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в пресс-службе Минобороны агентству РИА Новости .

Расчет РСЗО БМ-21 «Град», выполняя огневую задачу, уничтожил ряд опорных пунктов украинской армии расположенных на правом берегу Днепра в Херсонской области», — указано в публикации.

Уточняется, что операция была проведена артиллерийским подразделением группировки войск «Днепр».

Цель была выявлена с помощью разведки, оснащенной беспилотными летательными аппаратами, добавили в пресс-службе.