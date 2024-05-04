Российские артиллеристы поразили опорники ВСУ на правом берегу Днепра
Российский расчет «Града» уничтожил опорники ВСУ на правом берегу Днепра
Российский расчет РСЗО «Град» поразил опорники ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в пресс-службе Минобороны агентству РИА Новости.
Расчет РСЗО БМ-21 «Град», выполняя огневую задачу, уничтожил ряд опорных пунктов украинской армии расположенных на правом берегу Днепра в Херсонской области», — указано в публикации.
Уточняется, что операция была проведена артиллерийским подразделением группировки войск «Днепр».
Цель была выявлена с помощью разведки, оснащенной беспилотными летательными аппаратами, добавили в пресс-службе.