Российские силы отодвинули ВСУ от границы Белгородской области

сегодня в 05:46

ВСУ покинули позиции у госграницы России рядом с Белгородской областью

ВСУ отошли от российской госграницы в районе Белгородской области, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Оператор российского беспилотника с позывным Танкист сообщил, что противника нет в зоне видимости.

«Чтобы его найти, нужно немало работы. В ближайших наблюдательных пунктах наблюдаем по два-три человека», — отметил военный.

Он подчеркнул, что передвижения техники ВСУ сейчас не наблюдается.