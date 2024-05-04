Украинское министерство обороны временно возглавил замглавы ведомства Гаврилюк
Гаврилюк временно заменил Умерова на должности главы минобороны Украины
Заместитель главы украинского минобороны Иван Гаврилюк временно заменил Рустема Умерова на должности руководителя ведомства, пишет РИА Новости ср ссылкой на агентство УНИАН.
Ранее украинские СМИ обнаружили, что приказы минобороны страны с конца апреля начал подписывать Гаврилюк.
В самом министерстве заявили, что Гаврилюк временно исполняет обязанности министра обороны Украины, так как Умеров убыл в командировку.
Ранее украинское издание «Цензор.нет» сообщило со ссылкой на источники, что Умеров может покинуть свой пост из-за разногласий с офисом президента.