Украинское министерство обороны временно возглавил замглавы ведомства Гаврилюк

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Заместитель главы украинского минобороны Иван Гаврилюк временно заменил Рустема Умерова на должности руководителя ведомства, пишет РИА Новости ср ссылкой на агентство УНИАН.

Ранее украинские СМИ обнаружили, что приказы минобороны страны с конца апреля начал подписывать Гаврилюк.

В самом министерстве заявили, что Гаврилюк временно исполняет обязанности министра обороны Украины, так как Умеров убыл в командировку.

Ранее украинское издание «Цензор.нет» сообщило со ссылкой на источники, что Умеров может покинуть свой пост из-за разногласий с офисом президента.