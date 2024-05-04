Военные пенсии увеличат в России с 1 октября 2024 года

сегодня в 05:05

Военные пенсии в России поднимут на 4,5% с 1 октября 2024 года

Военные пенсии с 1 октября этого года вырастут на 4,5%, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Предварительно, процент увеличения составит 4,5%», — сказала депутат Госдумы.

Она добавила, что средняя военная пенсия в стране сейчас составляет более 41 тысячи рублей.

Последний раз военные пенсии подняли 1 октября прошлого года на 19,5%, уточнила Бессараб.