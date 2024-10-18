В колледже «Подмосковье» 19 октября пройдет единый день открытых дверей

19 октября с 11:00 до 14:00 во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» пройдет единый день открытых дверей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие состоится в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» и предоставит абитуриентам уникальную возможность познакомиться с профессиями и специальностями, представленными в колледже.

Гостям предложат принять участие в различных профессиональных пробах. Например, на мастер-классе «Pit-stop красоты» можно будет научиться выполнять легкую укладку и маникюр, на «ВкуснАЯ точка» — приготовить бельгийские вафли и халу. Участники программы «Нежданные гости» опробуют свои силы в быстрой уборке номеров гостиничного комплекса, а на мастер-классе «Молния» — спланируют туристический маршрут.

Абитуриенты также смогут освоить навыки оказания первой помощи на площадке «Ты сможешь», отправиться в виртуальную операционную и собрать аптечку.

В программе дня — знакомство с колледжем, его материально-технической базой, правилами приема и условиями поступления. Абитуриенты смогут пообщаться с действующими студентами, принять участие в мастер-классах, встретиться с представителями колледжа, работодателями и экспертами.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.