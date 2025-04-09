В колледжах Орехово-Зуева 12 апреля пройдет единый день открытых дверей
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
12 апреля в колледжах Орехово-Зуевского округа пройдет единый день открытых дверей в рамках проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Для учащихся подготовили квесты, викторины. Ребята смогут получить первый практический опыт и сделать выбор будущей профессии. На площадках будут работать амбассадоры «Профессионалитета», которые проведут классные часы и расскажут о поступлении в колледжи.
Площадки проведения единого дня открытых дверей в Орехово-Зуевском округе:
- Ликино-Дулевский политехнический колледж (Орехово-Зуевский г. о., г. Ликино-Дулево, Первомайский пер., д. 11);
- Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им. В. И. Бондаренко (г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д. 1);
- Орехово-Зуевский техникум (г. Ликино-Дулево, ул. Центральная, д. 2);
- Профессионально-педагогический колледж (г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 3А);
- Гуманитарно-педагогический колледж (г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 10).
Ранее на базе Орехово-Зуевского техникума открылся образовательно-производственный кластер «Машиностроение» федерального проекта «Профессионалитет».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.