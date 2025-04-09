В колледжах Орехово-Зуева 12 апреля пройдет единый день открытых дверей

12 апреля в колледжах Орехово-Зуевского округа пройдет единый день открытых дверей в рамках проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для учащихся подготовили квесты, викторины. Ребята смогут получить первый практический опыт и сделать выбор будущей профессии. На площадках будут работать амбассадоры «Профессионалитета», которые проведут классные часы и расскажут о поступлении в колледжи.

Площадки проведения единого дня открытых дверей в Орехово-Зуевском округе:

Ликино-Дулевский политехнический колледж (Орехово-Зуевский г. о., г. Ликино-Дулево, Первомайский пер., д. 11);

Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им. В. И. Бондаренко (г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д. 1);

Орехово-Зуевский техникум (г. Ликино-Дулево, ул. Центральная, д. 2);

Профессионально-педагогический колледж (г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 3А);

Гуманитарно-педагогический колледж (г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 10).

Ранее на базе Орехово-Зуевского техникума открылся образовательно-производственный кластер «Машиностроение» федерального проекта «Профессионалитет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.