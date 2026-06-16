В Клину вручили первые сертификаты юным вожатым

Лицей получил лицензию на профессиональное обучение в 2025 году. Программа «Вожатый» стала первой, которую реализовало учебное заведение. На курс приняли школьников с 14 лет, занятия проходили с октября по май во внеурочное время.

Старшеклассники изучали правовые основы работы, проходили тренинги по коммуникации и развитию ораторских навыков. Наставники обучали их выстраивать отношения с детьми и родителями. Практику учащиеся прошли во время «Умных перемен» и «Умных каникул», а также две недели работали вожатыми в школьных лагерях. После этого они сдали письменный зачет.

«Я думаю, что эта обучающая программа — дело интересное и нужное. Получить документ о профессии, не выходя из стен школы, — это здорово. Какие навыки пригодятся в жизни, мы не знаем, но эти точно будут полезны», — рассказала Ольга Ладанова.

По ее словам, участие в программе помогает подросткам получить первый профессиональный опыт. К практике в школьном лагере также привлекли ребят младше 14 лет, которые активно участвуют в жизни лицея и планируют пройти годовое обучение в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.