В Клину стартовала бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства началась в Клину. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К мобильной бригаде выстроилась очередь из желающих сделать своим пушистикам прививку. Котики Матвей и Котофей — погодки, четырех и пяти лет. И хоть они редко выходят на улицу, риск подцепить опасное заболевание все-таки есть.

«Мы каждый год делаем, у нас объявления вешают на подъезде, каждый год ходим живность свою прививаем. Мои переносят все хорошо, то есть никаких проблем нет. Очень удобно, что такие мобильные бригады приезжают практически к дому. Далеко ехать не нужно», — рассказали владельцы хвостатых.

В арсенале клинских ветеринаров — отечественная вакцина «Рабикан». Перед прививкой врач осматривает животное. В целом, говорят ветврачи, четвероногие питомцы хорошо переносят инъекции.

«Один раз в год мы прививаем всех желающих в рамках вот такой кампании. Она продлится до 13 мая. По округу будут курсировать 4 мобильные бригады: до 15 апреля — по городу, с 16 апреля — по селам и деревням. Узнать график можно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также по телефону Клинской участковой ветеринарной лечебницы — 849624 2-26-00» — рассказал заведующий Клинской участковой ветеринарной лечебницей Сергей Барышников.

Вакцинация — самый простой способ защиты питомца и его хозяина. Ведь бешенство — смертельно опасная болезнь, и передается от животных людям. Поражает центральную нервную систему и приводит к летальному исходу. В Подмосковье уже зафиксированы случаи заражения животных бешенством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.