В Клину спасатели проверили застрявшего в снегу лосенка

Лосенок два дня находился в посадке возле деревни Крутцы в городском округе Клин, что вызвало беспокойство жителей. На место выехали сотрудники администрации, охотхозяйства и спасатели, однако к их приезду животное самостоятельно вернулось в лес, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители округа сообщили в администрацию о молодом лосе, который кормился ветками кустарника у дороги и не уходил в лес в течение двух дней. Люди опасались, что животное ранено или может выбежать на проезжую часть, создав угрозу для водителей.

В четверг вечером на указанный участок выехали сотрудники администрации, директор Воздвиженского охотохозяйства Петр Золин и специалисты аварийно-спасательной службы «Клинспас». К этому моменту лосенок уже выбрался из снежного оврага и ушел в лес, поэтому история завершилась благополучно.

«Лесным обитателям сейчас непросто. При большом количестве снега лоси уходят в высокие ельники, где кормятся и остаются до весны», — пояснил Петр Золин.

Он добавил, что в зимний период специалисты охотхозяйства подкармливают кабанов и лосей на специальных площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.