В Клину провели мастер-класс по маршмеллоу для детей бойцов СВО

Творческо-кулинарный мастер-класс для детей военнослужащих прошел 18 апреля в ассоциации ветеранов СВО в Клину. Ребята научились готовить и украшать маршмеллоу под руководством местного мастера Марины Родионовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я с удовольствием приняла приглашение провести мастер-класс. В состав маршмеллоу входит альбумин — это яичный белок, а также сахар, глюкоза, вода и желатин. Изготовление этого продукта — это еще и творчество, где нужно прорисовать мелкие детали, узоры, фигурки», — рассказала мастер по изготовлению маршмеллоу Марина Родионова.

Занятие продолжалось полтора часа. Дети активно включились в процесс и изготовили по два-три изделия, которые решили подарить родным и близким.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.