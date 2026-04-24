В Клину провели акцию «100 баллов для Победы» для выпускников

Акция «100 баллов для Победы» прошла 23 апреля в гимназии имени Василия Татищева в Клину. Около 300 выпускников приняли участие в мастер-классах по подготовке к Единому государственному экзамену, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зале гимназии имени Василия Татищева собрались порядка 300 одиннадцатиклассников. Учителя математики, русского языка и литературы напомнили о требованиях к обязательным предметам и дали рекомендации по эффективной подготовке к экзаменам.

Педагог-психолог школы имени В. В. Талалихина Елена Сайкина рассказала о способах снижения стресса и правильной мотивации.

«Выпускникам я рассказываю о техниках, с помощью которых легче преодолеть трудности. Это и правильное дыхание, массаж, формирование правильного образа мыслей. Кроме этого помогаю выстроить мотивацию, каждый должен сформулировать для себя мотивационную фразу, которую он скажет себе и многое другое», — рассказала психолог школы имени В. В. Талалихина Елена Сайкина.

К будущим абитуриентам также обратились выпускники прошлых лет, получившие 100 баллов на ЕГЭ. По видеосвязи они поделились опытом подготовки и личными секретами успеха.

До начала экзаменов у школьников остается около полутора месяцев. Организаторы отметили, что встреча стала для ребят дополнительной поддержкой и помогла настроиться на успешную сдачу экзаменов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.