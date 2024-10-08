В Клину прошли областные учения по по подготовке к возможной ЧС

Спортивный зал второго отделения гимназии имени Владимира Танеева в Клину на время превратили в пункт выдачи средств индивидуальной защиты населению. Для сотрудников МЧС из различных округов региона проводятся демонстрационные учения. Всего к участию пригласили 57 подмосковных округов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Клин.

Пункт в гимназии имени Владимира Танеева в Клину — один из 5-ти в городе. При подготовке учений к оборудованию помещения здесь подошли по всем правилам. Участникам демонстрируют этапы обеспечения населения средствами индивидуальной защиты. На рабочих местах пункта инструкторы показывают высокую активность, слаженность в работе и ответственный подход к решаемым вопросам.

«Мы провели инструктивно — методическое занятие. Подробно разъяснили, как разворачивать пункт, как раздавать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Показали, как мы умеем работать. Тут и с академии МЧС приезжали сотрудники, перенять опыт и посмотреть, как это все происходит», — рассказал начальник штаба гражданской обороны гимназии им. В. И. Танеева Олег Купенко.

По регламенту на разворачивание пункта дано всего один час. За это время в помещении организуют те самые звенья и привезут средства защиты с места постоянного хранения. Дальше пункт будет работать по установленному плану.

Всего за год в регионе пройдет 16 подобных учебных мероприятий. В каждом округе дополнительно должны проходить свои учения по гражданской обороне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.