В Клину представили елочные игрушки ко Дню космонавтики

Местное предприятие народных художественных промыслов России представило космическую коллекцию. Это три стеклянные фигурки: корабль «Буран», космонавт и планета Земля, сообщает пресс-служба МедиаБанк Подмосковья.

«Набор «Космос» пользуется огромной популярностью. Ежегодно мы выпускаем достаточное количество игрушек», — сказала коммерческий директор фабрики Яна Шачикова.

Каждое изделие бережно выполнено мастерами вручную. Сначала елочные игрушки выдули и металлизировали. Затем окрасили в яркие цвета, расписали традиционными узорами и рисунками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.