В Клину попробуют объединить в семью 2 лебедей, пары которых погибли

Вот уже несколько лет посетителей парка в мкр. Майданово округа Клин радовала пара лебедей. Но, к сожалению, на днях погиб самец, причины смерти еще уточняются экспертами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалистам команды «КлинСпас» ранее поступило сообщение о том, что один из лебедей на пруду в парке в Майданово не подает признаков жизни. Жители микрорайона первыми узнали о случившемся.

В соцсетях высказывали предположения, что птицу могли затравить собаками, отравить ядом или она могла погибнуть от неправильного питания. Как известно, даже простой хлеб может быть для лебедей смертельно опасным. Лебедям требуется специальный корм. Баннеры с просьбой не кормить лебедей стоят в Майданово рядом с прудом. Пока жители строили предположения, спасатели вместе с полицейскими забрали тело лебедя.

«Оно было без внешних ран. Лебедь достаточно молодой, пяти лет, при средней продолжительности жизни 20-25. Причины гибели будут известны после проведения экспертизы», — рассказал старший смены аварийно-спасательного отряда «КлинСпас» Анатолий Орлянский.

О трагедии узнал клинчанин — заводчик лебедей Геннадий Анциферов. С его питомцами недавно тоже произошел трагический случай — пропала белый лебедь — мама с пятью новорожденными лебедятами. Улететь она не могла, так как у нее подрезаны крылья, перьев на пруду тоже не было, поэтому Геннадий предполагает, что убить их не могли, а вот целенаправленно украсть — это вероятнее всего. Самец Гудвин остался один. Его поселили на пруду в Демьяново. Но долго лебеди жить в одиночку не могут и сейчас лебедя из Майданово и лебедя из Демьяново, вынужденно оставшихся без своей пары, попытаются объединить.

«У меня остался мальчик, там — девочка и вот мы сейчас начинаем думать, как нам объединить семьи. Они же поодиночке жить могут некоторое время, но как правило после этого они умирают, ну может год-полтора проживут, а дальше будет плохо», — пояснил Геннадий Анциферов.

Лебединые пары очень крепкие, в основном они вместе до конца жизни. В случае ранней гибели одной птицы, вторая долго грустит и даже умирает. В редких случаях она находит себе пару для появления потомства.

Все клинчане с волнением будут следить за дальнейшей судьбой любимцев.

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