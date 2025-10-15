В Клину подводят первые итоги осенней уборочной кампании

сегодня в 11:11

В городском округе Клин подвели первые итоги осенней уборочной кампании. Местные аграрии произвели 24 тыс. тонн картофеля, 9,6 тыс. тонн овощей и 3,6 тыс. тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В животноводческом секторе получено 8 тыс. тонн молока, 1,5 тыс. тонн мяса и более 1,3 млн яиц.

Среди лидеров производства — СПК «Колхоз „Восход“ и ООО „Агрофирма „Елгозинское“, специализирующиеся на производстве молока, ООО „Раздолье“ и АО „Агрофирма „Бунятино“, занятые овощеводством, ООО „Дока Генные Технологии“, чей профиль селекция и выращивание картофеля и зерновых, ЗАО „Рыбхоз Клинский“, являющийся одним из крупнейших в Подмосковье рыбоводческих хозяйств региона.

В эти осенние дни уборочная компания завершается не только в крупных агрохолдингах, но и в фермерских хозяйствах Клина. В округе их 39. Это пасеки и КФХ, специализирующиеся на выращивании плодово-ягодных культур, овощеводстве закрытого грунта и животноводстве.

Во второе воскресенье октября традиционно отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Глава городского округа Клин Инна Федотова поздравила аграриев с профессиональным праздником в своем аккаунте, но отметила, что общегородское торжественное собрание с награждением отличившихся тружеников состоится в конце октября, после завершения уборочной страды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.