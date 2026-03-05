В Клину медики провели флешмоб у роддома к 8 Марта

Праздничный флешмоб прошел у роддома в Клину в честь Международного женского дня. Сотрудники больницы, представители администрации и профсоюза поздравили пациенток с 8 Марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодые специалисты Клинской больницы регулярно участвуют в общественных и праздничных мероприятиях, объединяя сотрудников разных отделений. В этот раз они организовали акцию к 8 Марта у здания роддома.

Участники пришли с шарами и цветами, выстроились в форме цифры восемь, а депутат совета депутатов городского округа Клин Валерий Гришаков исполнил для женщин песню. Пациентки наблюдали за поздравлением из окон роддома.

«С удовольствием откликнулся на такую инициативу, потому что в этот день мы с удовольствием спешим поздравить наших дорогих, любимых, обожаемых женщин», — поделился Валерий Гришаков.

С начала 2026 года в Клинском роддоме родились 174 ребенка: 91 мальчик и 83 девочки.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.