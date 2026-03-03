В Клинском округе ветеран провел урок мужества

Урок мужества для учеников гимназии имени В. И. Танеева прошел 2 марта в Клину. Занятие провел руководитель общественной организации ветеранов-пограничников Владимир Лебедев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир Лебедев рассказал школьникам о 64-й годовщине памяти пограничного конфликта на острове Даманский. В ночь на 2 марта около 300 вооруженных китайских военнослужащих переправились через Амур, частично заняли остров и вступили в бой с советскими пограничниками. Вооруженное противостояние завершилось в середине марта.

По данным, приведенным на встрече, потери среди солдат и офицеров Советской армии составили порядка 60 человек. С китайской стороны погибли от 100 до 300 военнослужащих, по неофициальным сведениям — значительно больше. После контрудара советских войск противник отступил, однако несколько десятков советских солдат не вернулись домой.

В преддверии памятной даты Владимир Лебедев вместе с молодежью возложил цветы к памятному знаку «Аллея пограничников» в Сестрорецком парке. Мемориал установили в 2018 году к 100-летию пограничных войск. Ветеран подчеркнул, что главная цель таких встреч — сохранение исторической памяти и формирование у школьников уважения к подвигу защитников страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.