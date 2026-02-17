В Клинской больнице открылась выставка о святителе Луке Крымском

В Клинской городской больнице 16 февраля начала работу передвижная выставка, посвященная жизни и подвигу врача и святителя Луки Крымского. Экспозиция стала первой в череде показов по медицинским учреждениям епархии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка открылась по благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла. Экспозиция будет представлена в медицинских учреждениях всех благочиний епархии, а Клинская больница стала первой площадкой для показа.

На стендах выставки размещены фотографии и материалы о жизни святителя Луки — Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, известного российского и советского хирурга, ученого, духовного писателя и автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии.

Особое место в экспозиции занимают работы учащихся Солнечногорской художественной школы, посвященные святителю Луке. Выставка расположена в переходе Клинской городской больницы и пробудет здесь три недели.

Перед открытием выставки в конференц-зале больницы отметили 10 лучших врачей грамотами отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями Сергиево-Посадской епархии. Среди награжденных — главный врач Маргарита Головченко, руководители отделений, ведущие специалисты и иерей Михаил Хайрутдинов, который более 20 лет оказывает духовную поддержку пациентам и врачам больницы.

«Безусловно, для награждения мы выбрали людей, которые давно пришли к вере. Они, как и святитель Лука, совмещают в себе такие качества, как служение людям посредством оказания медицинской помощи и врачевание их душ», — отметила главный врач Маргарита Головченко.

