В классах школ РФ детей-иностранцев больше, чем русских — депутат Нилов
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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в отношении семей мигрантов необходимо вводить «жесткие меры», сообщает NEWS.ru.
По его словам, присутствие в России жен и детей иностранцев оказывает давление на социальные и транспортные объекты, а также на сферы образования и здравоохранения.
«Дошло до того, что в классах уже детей-иностранцев больше, чем русских. Это давит и снижает уровень образования наших российских детей. Я считаю, здесь надо жестко подходить и жестко действовать», — поделился Нилов.
По его мнению, властям следует ввести ограничения на послабление условий пребывания для всех членов семьи иностранца, официально работающего в России. Депутат считает, что действующей в стране безвизовый режим должен преимущественно касаться туристов и гостей.
Ранее в Госдуме заявили, что рассмотрят запрет на ввоз мигрантами родственников в Россию.