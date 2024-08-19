Депутат Нилов считает, что по вопросу семей мигрантов в РФ нужны «жесткие меры»

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в отношении семей мигрантов необходимо вводить «жесткие меры», сообщает NEWS.ru .

По его словам, присутствие в России жен и детей иностранцев оказывает давление на социальные и транспортные объекты, а также на сферы образования и здравоохранения.

«Дошло до того, что в классах уже детей-иностранцев больше, чем русских. Это давит и снижает уровень образования наших российских детей. Я считаю, здесь надо жестко подходить и жестко действовать», — поделился Нилов.

По его мнению, властям следует ввести ограничения на послабление условий пребывания для всех членов семьи иностранца, официально работающего в России. Депутат считает, что действующей в стране безвизовый режим должен преимущественно касаться туристов и гостей.

Ранее в Госдуме заявили, что рассмотрят запрет на ввоз мигрантами родственников в Россию.