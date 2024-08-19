В Госдуме рассмотрят запрет мигрантам на ввоз родственников в Россию
Мигрантам в России могут запретить перевозить семьи
Мигрантам в России могут запретить перевозить семьи, законопроект внесут в Госдуму, пишет РИА Новости.
Новое правило может запретить въезд в Россию родственникам иностранцев, работающих по трудовому договору или патенту.
«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям», — объяснил суть законопроекта лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее в ходе рейда в Москве несколько десятков мигрантов получили повестки в военкомат.