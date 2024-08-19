В Госдуме рассмотрят запрет мигрантам на ввоз родственников в Россию

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Мигрантам в России могут запретить перевозить семьи

Мигрантам в России могут запретить перевозить семьи, законопроект внесут в Госдуму, пишет РИА Новости .

Новое правило может запретить въезд в Россию родственникам иностранцев, работающих по трудовому договору или патенту.

«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям», — объяснил суть законопроекта лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее в ходе рейда в Москве несколько десятков мигрантов получили повестки в военкомат.