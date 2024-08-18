Десятки мигрантов получили повестки во время рейдов СКР и МВД в Москве
«Коммерсант»: силовики раздали мигрантам повестки во время рейда в Москве
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В Москве силовики организовали рейд, во время которого искали мигрантов, находящихся в России нелегально, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Рейд провели в нескольких местах столицы. Работники военного следствия СКР и УВД отправились к автовокзалу около станции метро «Щелковское», а также в гостиницы и на местный рынок Восточного административного округа.
В результате проверки несколько десятков мигрантов получили повестки в военкомат. Там их поставят на военный учет.
Ранее в московском аквапарке мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу. 23-летнего молодого человека задержали полицейские.