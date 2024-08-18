В московском аквапарке мигрант изнасиловал 15-летней школьницу

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SHOT: в московском аквапарке «Мореон» мигрант надругался над школьницей

Мужчина надругался над 15-летней девушкой в столичном аквапарке, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в воскресенье. 23-летний мужчина по имени Равшан С. надругался над школьницей в московском аквапарке «Мореон». Его задержали.

Предполагаемый нарушитель правопорядка жил в столичном районе Ясенево. У него не было регистрации по месту временного пребывания и официальной работы.

Открыто уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Если вину задержанного докажут, его могут посадить в колонию на срок до трех лет.

Ранее безработный таджикистанец изнасиловал петербурженку. Он пытался спрятаться от силовиков в подвале.