Безработный таджикистанец изнасиловал петербурженку и залег на дно в подвале

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В Петербурге задержали гражданина Таджикистана по подозрению в изнасиловании

В Санкт-Петербурге 35-летний неработающий гражданин Таджикистана подозревается в изнасиловании женщины. По версии правоохранителей, во время надругательства иностранец вдобавок побил горожанку, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Происшествие случилось в Колпино, о нем стало известно 7 августа. Жертвой изнасилования стала 45-летняя петербурженка — ее нашли прохожие около дома на улице Тверской. Женщине сразу же вызвали скорую помощь.

Подозреваемого поймали по горячим следам — им оказался таджикистанец, которого обнаружили в подвале.

«Он надругался над петербурженкой там же, в подвале», — добавил информатор журналистов.

У пострадавшей диагностировали множественные травмы ног и спины. По оценкам врачей, жертва изнасилования находится в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

