В Кировоградской области Украины суд арестовал литиевое месторождение

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Печерский районный суд Киева наложил арест на 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание NV.

Разработкой месторождения занималось украинское предприятие «Укрлитийдобыча».

Арест произошел в рамках производства, которое идет еще с 2016 года. Тогда прокуратура открыла дело по факту якобы незаконного получения разрешения на добычу лития. Спустя 9 лет расследование возобновили.

Ранее сообщалось, что для снижения критической зависимости от КНР Европейский союз намерен вложить 2 млрд евро в проекты по добыче редкоземельных металлов.