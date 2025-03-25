Снижает зависимость от Китая: ЕС вложит 2 млрд евро в редкоземельные металлы

Для снижения критической зависимости от КНР Европейский союз намерен вложить 2 млрд евро в проекты по добыче редкоземельных металлов. Инициатива нацелена на повышение до 65% самодостаточности региона в этой сфере к 2030 году. Предполагается, что данная программа окажет значительную поддержку оборонному сектору и автомобильной промышленности, сообщает «Царьград» .

По словам еврокомиссара, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС, Стефана Сежурне, в настоящее время рассматривается около 50 проектов, направленных в том числе на активизацию добычи в шахтах.

«Наша цель — достичь 10% добычи, 40% получать за счет обработки и 25% — за счет повторной переработки. Таким образом мы должны на 65% обеспечивать собственную потребность (в редкоземельных ресурсах — ред.)», — подчеркнул Сежурне в интервью газете La Repubblica.

Для реализации этих планов выделено 2 млрд евро.

Сежурне также отметил, что в ЕС стремятся к «производству в Европе для Европы». По его словам, это критически важно для нужд военно-промышленного комплекса. Кроме того, необходимо избежать зависимости от внешних поставщиков, будь то Россия или Китай, добавил еврокомиссар.

Ранее Сежурне высказывался о планах Еврокомиссии по формированию в ЕС стратегических запасов ключевых редкоземельных металлов, таких как литий, кобальт и марганец, для обеспечения потребностей как автомобильной промышленности, так и военно-промышленного комплекса.