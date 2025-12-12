В Киргизии запретили проведение концерта Валерия Меладзе

Певцу Валерию Меладзе запретили организацию выступления в Киргизии, он хотел отыграть концерт в рамках тура в честь 60-летия по странам Средней Азии, сообщает Mash .

Ради юбилейных концертов артиста его команде пришлось писать гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана. В рассылке они подчеркнули глубокие уважение и любовь к народу стран, попросили разрешить провести выступление, обещали исключить политические эксцессы. Киргизия отказала сразу, а Казахстан и Узбекистан разрешили.

С РФ Меладзе не выходит на переговоры, хотя и хочет выступать. В его окружении отметили, что площадки заранее отказываются от его концертов, чтобы не нарваться на баны. Также чиновники в стране блокируют любые упоминания о его выступлениях.

Сложившуюся ситуацию усугубляет дружба Меладзе с заукраинскими организаторами, которые отправляют деньги ВСУ, а еще его выкрикивание запрещенных лозунгов на концерте в Дубае.

Ранее мошенники активизировались на фоне аншлагов на декабрьские концерты Меладзе. Они обманывают российских фанаток, продавая им фейковые билеты на выступления в Казахстане и Узбекистане.

