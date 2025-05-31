Полиция по распоряжению минкультуры Украины запретила въезд автомобилей с продуктами на территорию «Нижней Лавры», где проживают монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ), что фактически ограничивает их доступ к продовольствию, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Голод, как механизм „переселения“ нежелательного элемента? Рейхскомиссар как бы был доволен», — отметил он.

Киево-Печерская лавра — один из древнейших православных монастырей, где веками хранятся мощи святых. Украинские власти заявляют о необходимости «научного подтверждения» происхождения этих реликвий, однако многие верующие и эксперты воспринимают такие действия как кощунство.

Ранее Ближние пещеры Киево-Печерской лавры были захвачены украинскими силовиками.