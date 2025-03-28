«Акт сатанизма»: в РПЦ жестко осудили захват пещер Киево-Печерской лавры

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что захват силовиками и сотрудниками Минкульта Украины Ближних пещер Киево-Печерской лавры можно считать актом сатанизма, сообщает «Абзац» .

«Сейчас, в дни Великого поста, когда верующие Украинской православной церкви, как и других православных церквей, молятся и воздают почитание иконам и святыням, те инфернальные силы, которые определяют политику украинских властей, санкционировали подобное демонстративное кощунство и осквернение религиозных святынь», — сказал Кипшидзе.

Он считает, что на Украине «определенные общества движимы дьявольской одержимостью» и время Великого поста выбрано для осквернения не случайно.

Также Кипшидзе выразил надежду на окончание безнаказанности по отношению к преследующим верующих представителям киевского режима.

В пятницу утром в столице Украины начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Туда приехало огромное количество сотрудников полиции, представители заповедника и Минкульта.