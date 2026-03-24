В Кемерове задержали врачей наркоклиники, амбассадором которой является Guf

В Кемерово задержаны главный врач и директор местного филиала сети наркологических центров, амбассадором которой является рэпер Guf, сообщает SHOT .

Отмечается, что медики вводили пациентам психотропы без лицензии. Как стало известно, один человек погиб, еще один серьезно пострадал.

Задержанных подозревают в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте психотропных веществ.

Как полагает следствие, у клиники не было необходимой лицензии, из-за действий врачей в августе 2025 года погиб 37‑летний пациент. Кроме того, один человек попал в отделение острых отравлений. Всего было заключено 11 договоров на оказание услуг с использованием психотропов. Во время время обыска нашли ампулы с сильнодействующими веществами.

