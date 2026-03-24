В Кемерове задержали врачей наркоклиники, амбассадором которой является Guf
В Кемерово задержаны главный врач и директор местного филиала сети наркологических центров, амбассадором которой является рэпер Guf, сообщает SHOT.
Отмечается, что медики вводили пациентам психотропы без лицензии. Как стало известно, один человек погиб, еще один серьезно пострадал.
Задержанных подозревают в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте психотропных веществ.
Как полагает следствие, у клиники не было необходимой лицензии, из-за действий врачей в августе 2025 года погиб 37‑летний пациент. Кроме того, один человек попал в отделение острых отравлений. Всего было заключено 11 договоров на оказание услуг с использованием психотропов. Во время время обыска нашли ампулы с сильнодействующими веществами.
