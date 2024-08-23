В Петербурге владелец рехаба оказался в такси «под кайфом» и с пакетом наркотиков

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В Петербурге задержали хозяина наркоклиники после поездки в такси «под кайфом»

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пару, которая ехала в такси в состоянии наркотического опьянения. Женщина с собой везла пакет с запрещенными веществами, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, под следствие попал 54-летний хозяин наркоклиники, расположенной в городе Отрадном. При этом мужчина не единожды становился фигурантом уголовных дел.

По словам его спутницы, именно возлюбленный «подсадил» ее на наркотики. Теперь девушке грозит уголовная ответственность за оборот запрещенных веществ.

В ведомстве добавили, что в отношении пары также заведено дело об административном правонарушении.