В Петербурге владелец рехаба оказался в такси «под кайфом» и с пакетом наркотиков
В Петербурге задержали хозяина наркоклиники после поездки в такси «под кайфом»
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В Санкт-Петербурге полицейские задержали пару, которая ехала в такси в состоянии наркотического опьянения. Женщина с собой везла пакет с запрещенными веществами, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным правоохранителей, под следствие попал 54-летний хозяин наркоклиники, расположенной в городе Отрадном. При этом мужчина не единожды становился фигурантом уголовных дел.
По словам его спутницы, именно возлюбленный «подсадил» ее на наркотики. Теперь девушке грозит уголовная ответственность за оборот запрещенных веществ.
В ведомстве добавили, что в отношении пары также заведено дело об административном правонарушении.