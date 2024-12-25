В Казахстане открыли горячую линию по крушению пассажирского самолета в Актау

Телефон горячей линии заработал в Казахстане после крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в районе аэропорта Актау, сообщает пресс-служба российского посольства в республике.

«В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии: 8/7292/319099», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что на месте ЧП работают 52 сотрудника МЧС Казахстана и 11 единиц спецтехники.

В среду утром пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. Из-за тумана в столице Чечни борт перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. До авиакатастрофы лайнер подал сигнал бедствия.

Всего на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в том числе и граждане России. По данным МЧС Казахстана, 25 человек доставлены в больницы.