сегодня в 11:18

МЧС Казахстана: 25 человек выжили после крушения самолета в Актау

По информации МЧС Казахстана, 25 человек доставлены в больницы после крушения самолета в аэропорту Актау, сообщает РИА Новости .

Пассажирский лайнер Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира.

Из-за тумана, который наблюдается в Грозном, самолет перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. Момент крушения пассажирского самолета попал на видео. Он медленно, завалившись, падал на землю.

Известно, что лайнер подал сигнал бедствия. В РГП «Казаэронавигация» заявили, что это произошло из-за столкновения с птицей и потерей рулевого управления.